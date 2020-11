Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record di vittime negli USA, contagi di nuovo in aumento in Brasile

Sono ormai oltre 60 milioni (60.392.439) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia. Le vittime a livello globale sono 1.420.721, mentre le guarigioni sono 38.667.637.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri oltre 2.400 morti in 24 ore, secondo i dati della JHU: si tratta dell bilancio peggiore da più di sei mesi. Il Paese ha contemporaneamente registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19.

E’ il 2° giorno consecutivo in cui viene superato il limite di 2.000 morti giornaliere. L’ultima volta che il bilancio delle vittime ha superato le 2.400 in un giorno era stato all’inizio di maggio, al culmine della crisi sanitaria negli USA.

L’India ha registrato 44.489 nuovi casi nelle ultime 24 ore: è il 19° giorno consecutivo in cui le infezioni restano sotto quota 50mila. Il totale dei contagi nel Paese è di 9,27 milioni, il dato più alto dopo gli Stati Uniti. I morti sono 135.223.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito che il paese asiatico ha rilevato, ieri, 21 nuovi positivi per il coronavirus Sars-CoV-2, di cui 9 dovuti al contagio locale nella regione settentrionale della Mongolia continentale. I restanti 12 casi sono stati rilevati in viaggiatori dall’estero a Shanghai (5) e nelle province di Guangzhou (4), Jiangsu (1), Fujian (1) e Sichuan (1).

La National Health Commission non ha annunciato nuovi decessi per covid-19, quindi la cifra è rimasta ferma a 4.634, tra i 86.490 positivi diagnosticati ufficialmente in Cina dall’inizio della pandemia e di cui 81.550 sono guariti.

La Corea del Sud ha registrato un nuovo record giornaliero di casi da marzo ad oggi: nel Paese sono stati registrati 583 contagi, quindi oltre quota 500, toccata il 6 marzo.

Il Brasile ha registrato 47.898 nuovi casi e 654 decessi: lo ha reso noto il Ministero della Salute nel suo ultimo bollettino epidemiologico. Il rapporto ufficiale tra martedì e mercoledì ha mostrato un aumento del numero di contagi e decessi rispetto agli ultimi giorni. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dal primo decesso, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese conta ora 6.166.606 casi confermati e un totale di 170.769 morti. Secondo il rapporto, in Brasile, Paese con circa 210 milioni di abitanti, sono stati guariti 5.512.847 pazienti del nuovo coronavirus Sars-CoV-2, che rappresenta l’89,3% del totale infetto.

Il Messico ha segnalato 10.335 nuovi casi per un totale di 1.070.487 infezioni, oltre a 858 decessi, raggiungendo il numero di 103.597. E’ il secondo giorno consecutivo che in Messico si registrano oltre 10.000 infezioni e oltre 800 decessi, dopo che il giorno precedente si erano rilevati 813 decessi e 10.794 infezioni. E’ il dato più alto dal 5 ottobre, quando le autorità sanitarie hanno registrato 28.115 nuove infezioni.

Panama ha rilevato 1.602 nuovi casi e 16 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 158.532 infezioni e 3.002 morti per malattia in 263 giorni di pandemia nel Paese: lo ha riferito il Ministero di Salute. Ad oggi sono 139.356 i pazienti guariti, secondo il rapporto epidemiologico realizzato dalle autorità sanitarie.

Panama è il secondo Paese d’America che esegue il maggior numero di test ogni mille abitanti per rilevare il nuovo Coronavirus, con l’obiettivo di arrivare a 10.000 al giorno, cifra che è stata raggiunta anche due volte. Al primo posto gli Stati Uniti, con una media di 3,95 test ogni mille abitanti, segue Panama, con 2.03 test, Canada, Cile e Uruguay, secondo il Ministro della Salute, Luis Francisco Sucre.

Panama resta uno dei Paesi con il tasso di mortalità più basso, l’1,9%, mentre in America è del 2,8%, secondo i dati rivelati dall’Organizzazione Panamericana della Sanità e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’Argentina ha registrato 8.593 nuovi casi, portando il numero totale di infezioni a 1.390.388, mentre i deceduti sono saliti a 37.714, dopo 283 decessi confermati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto quotidiano diffuso dal Ministero della Salute argentino, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con i casi più confermati finora.

La Colombia ha segnalato 8.497 nuovi casi e ha raggiunto quota 1.270.991 infezioni, mentre ha aggiunto 183 morti al totale di 35.860 decessi. Secondo il rapporto quotidiano del Ministero della Salute, il maggior numero di contagiati della giornata sono a Bogotà (2.152), Antioquia (1.291), Valle del Cauca (786) e Norte de Santander (420).