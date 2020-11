Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 20mila nuovi casi in Russia, 17 in Cina

Sono 47.422.002 i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.213.997, mentre le guarigioni sono 31.623.263.

In Cina sono 17 nuovi casi positivi, di cui 15 importati dall’estero: lo hanno reso noto le autorità sanitarie. Martedì le autorità hanno anche registrato 128 nuovi casi asintomatici, di cui 12 dall’estero, mentre cinque casi asintomatici sono stati riclassificati come casi confermati, tre dei quali al di fuori della Cina. Tutti i casi di trasmissione locale sono asintomatici, che sono stati ricategorizzati come positivi nella regione autonoma a maggioranza uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest, territorio che ha rilevato un nuovo focolaio poche settimane fa

Per quanto riguarda i casi importati, 4 sono stati rilevati a Shanghai, 3 nelle province di Guangdong e Sichuan, 2 nella regione autonoma della Mongolia Interna e altri 2 nella provincia del Fujian, mentre la provincia di Shaanxi ne ha registrato uno.

Il numero di positivi nel Paese sale con a 86.087, con 392 persone ancora ricoverate, di cui 9 in gravi condizioni. In totale, 81.061 pazienti sono stati dimessi e 4.634 sono morti a causa della malattia.

Il numero di infezioni di coronavirus in Russia è aumentato di 19.768 casi nelle ultime 24 ore, la cifra massima dall’inizio della pandemia. Il totale è salito a 1.693.454. I nuovi decessi sono invece 389 rispetto ai 355 del giorno precedente, raggiungendo un altro record. Un totale di 29.217 persone sono morte in Russia a causa del Coronavirus.