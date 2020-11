Coronavirus, le ultime news dal Mondo: negli USA record di contagi per il 2° giorno consecutivo

Sono saliti a 48.625.084 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali divulgati dai vari Paesi. Le vittime a livello globale sono 1.232.516, mentre le guarigioni sono oltre 32 milioni (32.137.546).

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 120mila casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo la JHU: è stato battuto il record di contagi per il 2° giorno consecutivo.

Il Paese ha raggiunto la cifra di 9.606.645 casi confermati e 234.911 decessi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

Sebbene New York non sia più lo stato con il maggior numero di infezioni, continua ad essere il più colpito in termini di morti (33.657). Nella sola New York City, sono decedute 24.047 persone.

New York è seguita da Texas (18.904), California (17.833), Florida (16.961) e New Jersey (16.403). Altri stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (10.313), Massachusetts (10.085), Pennsylvania (8.923), Georgia (8.126) o Michigan (7.833). In termini di infezioni, il Texas ha 969.178, seguito dalla California con 954.241, la terza è la Florida con 827.380 e New York è quarta con 518.812.

Il Brasile ha superato i 5,6 milioni di casi confermati, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute: tra mercoledì e giovedì nel Paese sono stati registrati 22.294 nuovi contagi e 630 decessi.

Dal primo casi, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese ha registrato 5.612.319 casi confermati e un totale di 161.736 morti.

Nonostante la riduzione della media giornaliera di decessi e infezioni, il Brasile rimane uno dei 3 Paesi più colpiti al mondo insieme a Stati Uniti e India.

La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 21.506 casi, che portano il totale a 619.089.

Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, i morti sono stati 166, per complessivi 11.096 decessi dall’inizio della pandemia.