Coronavirus, le ultime news dal Mondo: negli USA oltre 2mila morti e 200mila nuovi casi, in India i contagi totali superano quota 9 milioni

Sono saliti a 56.898.415 i casi totali di Coronavirus nel Mondo registrati dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University: Le vittime a livello globale sono 1.360.381, mentre le guarigioni sono 36.519.821.

Negli Stati Uniti sono stati registrati 2.200 morti per Covid nelle ultime 24 ore. I nuovi casi oltre 200mila.

Nel frattempo, la California ha deciso di adottare un coprifuoco notturno per contenere i contagi: il governatore Gavin Newsom ha annunciato l’entrata in vigore da oggi e fino al 21 dicembre del divieto di uscire di casa se non per necessità dalle 22 alle 5 del mattino.

I casi di Coronavirus in India hanno superato i 9 milioni: lo ha annunciato il Ministero della Salute.

Il Paese è il 2° al mondo con il maggior numero di contagi, dopo gli Stati Uniti. Il numero totale dei positivi è 9.004.000, con 132.162 vittime.

Dopo aver registrato altri 576 morti, il numero di vittime in Messico per la pandemia ha superato quota centomila (100.104), secondo quanto confermato dal Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati è salito 1.019.543.

Il Messico è al 10° posto al mondo per casi positivi e al 4° per vittime.