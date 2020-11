Coronavirus, le ultime news dal Mondo: negli USA oltre 120mila casi per il 3° giorno consecutivo, anche il Portogallo impone il coprifuoco

Sono ormai quasi 50 milioni (49.832.675) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.250.446, mentre le guarigioni sono 32.779.541.

Gli Stati Uniti hanno registrato 126.742 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un ulteriore record di contagi quotidiani che superano per il 4° giorno consecutivo la soglia di 100mila, e per il 3° giorno quella dei 120mila: lo riporta la JHU.

Almeno 1040 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime a 237.113. Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia sfiora i 10 milioni.

In Russia si è registrato un nuovo record di contagi: 20.498 nelle ultime 24 ore.

Le autorità sanitarie locali hanno riportato anche di 286 decessi legati all’infezione in un giorno.

Salgono così a 1.774.334 i contagi in totale, mentre è 30.537 il numero complessivo delle vittime.

Il Portogallo imporrà un coprifuoco notturno a partire da domani, per far fronte all’aumento di contagi da Coronavirus: lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa dopo un consiglio straordinario dei ministri.

Lo stato di emergenza sanitaria che entrerà in vigore domani sarà accompagnato nella maggior parte del Paese da un coprifuoco notturno nei giorni feriali, anticipato alle 13 nei fine settimana e sarà in vigore per almeno 2 settimane.