Coronavirus, l’Ungheria sperimenta il vaccino russo Sputnik V: arrivate le prime dosi

Il vaccino russo Sputnik V arriva in Ungheria. La settimana scorsa alcune dosi del siero anti-Covid sono state consegnate a Budapest tramite un aereo dell’Aeroflot atterrato all’aeroporto della capitale ungherese. “Siamo il primo Paese europeo a ricevere un campione del genere“, ha detto il ministro degli Esteri Peter Szijjarto in un video che mostra. Le prime 10 dosi sono state consegnate per i test locali e se si dimostrera’ sicuro ed efficace sara’ prodotto su larga scala da aziende ungheresi l’anno prossimo, ha fatto sapere Budapest. Medici ed esperti ungheresi studieranno presto la produzione dello Sputnik V in Russia, ha spiegato Szijjarto in una conferenza stampa con il ministro della salute russo Mikhail Murashko.

La Commissione europea ha avvertito, all’inizio di novembre, che “un vaccino potra’ ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione solo dopo uno studio approfondito” da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), e ha messo in guardia che “verranno intraprese azioni” nei confronti dei membri dell’Ue che dovessero utilizzare prodotti non approvati.