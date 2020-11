La terapia anticorpi Regeneron, utilizzata per curare Donald Trump e diventata nota dopo la guarigione lampo del presidente, sara’ disponibile da domani negli Stati Uniti con le prime 30 mila dosi. Lo ha annunciato il segretario alla Sanita’, Alex Azar.

La terapia ha ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration per essere utilizzata in pazienti dai 12 anni in su che mostrano moderati sintomi del Covid.