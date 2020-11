Coronavirus e vaccino, Ippolito: “Solo il fatto di evitare la malattia in forma grave è un grande vantaggio”

“Come nessun farmaco è efficace e sicuro al 100%, così non lo è un vaccino. Ma non possiamo perderci questa occasione. Quando le agenzie regolatorie avranno dato il via al vaccino anti-Covid, vorrà dire che avranno accertato che i livelli di sicurezza e di efficacia hanno raggiunto un valore assolutamente affidabile“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Lazzaro Spallanzani. “Personalmente appena arriverà il vaccino e sarà possibile vaccinarsi lo farò. Perché solo il fatto di evitare la malattia in forma grave è un grande vantaggio“.