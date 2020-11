Coronavirus, Ad BioNTech: “Il vaccino Pfizer non ha effetti collaterali seri”

BioNTech è la societa’ biotecnologica tedesca che sta sviluppando un vaccino per il coronavirus con l’azienda farmaceutica americana Pfizer. Nei giorni scorsi, Pfizer ha annunciato che il vaccino è efficace al 90% e ora Ugur Sahin, Amministratore delegato di BioNTech, ha assicurato che non produce effetti collaterali seri. Parlando con la BBC, Sahin ha spiegato che i “principali effetti collaterali” osservati finora sono stati un dolore da lieve a moderato per alcuni giorni nel punto in cui viene praticata l’iniezione, mentre alcuni dei volontari a cui e’ stato iniettato hanno avuto per un periodo simile una febbre da lieve a moderata.

“Non abbiamo riscontrato altri gravi effetti collaterali che avrebbero portato alla sospensione o all’arresto dello studio“, ha detto. “Continueremo a raccogliere dati per piu’ di due anni, per accertare non solo gli effetti collaterali a breve e medio termine, ma anche quelli a lungo termine”, ha concluso.