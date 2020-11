Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “I dati attuali inducono ad un timido ma deciso ottimismo”

I dati dell’ultimo bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia, “quelli di stasera ma soprattutto quelli di questa settimana se consideriamo l’Rt che si sta abbassando” pur restando sopra 1, “ci inducono a un timido ma deciso ottimismo. Cominciamo a intravedere segnali da un lato di efficacia delle misure messe in campo, dall’altro della grande capacità dei cittadini di capire che in questo momento bisogna applicare le regole con rigore e severità”. Così Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, intervistato su ‘Rainews24’. L’esperto invita dunque a seguire le regole, ma anche a guardare al futuro “con serenità. Siamo già nel mezzo del cammino e intravedere elementi di positività ci dà molta più forza, molto più coraggio. In questo momento – ha ribadito Vaia – non abbiamo bisogno di stress, di proclami catastrofisti che indeboliscono l’esercito in campo contro il coronavirus. Quando le forze in campo sono depresse, sono anche più esposte al nemico, le difese immunitarie sono abbattute. Abbiamo bisogno di essere forti“, ha esortato il medico.