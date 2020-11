Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Ce la faremo! Arrivano segnali incoraggianti. No allo stress continuo, basta catastrofismo”

“Troppa violenza. Si consumano ancora troppe battaglie politiche e personali sul virus. Soprattutto in questo momento nel quale ritroviamo segnali, seppur ancora deboli ma incoraggianti specie in alcune regioni, abbiamo necessità che il nostro ‘esercito’ in campo contro il nemico non si divida e metta da parte le pur legittime differenze di visione, politica e scientifica“: lo ha affermato il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

“Abbiamo bisogno in questo tempo di rigore ma anche e soprattutto di serenità – ha proseguito Vaia -. No allo stress continuo, no ai proclami e alle visioni catastrofiche, si alla ragione ed alla pacatezza. I cittadini sanno benissimo che siamo in un periodo particolare non hanno bisogno che qualcuno gli ricordi, con toni minacciosi, che quest’anno possono fare a meno del Natale e della gioia di rivedere, magari dopo tanto tempo ed in sicurezza, i loro cari“.

“Io ho fiducia nel popolo italiano e sono certo che sapremo ancora una volta uscirne. Ma oggi, e mi rivolgo a tutti, la risposta matura e spero collettiva a questo dibattito sguaiato e oscurantista è applichiamoci ancora di più: mascherine, distanziamento, igiene personale, soprattutto lavaggio delle mani. Ce la faremo!“.