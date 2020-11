Coronavirus, Valentino Rossi ancora positivo? Il Dottore è partito per Valencia, ma dovrà stare in isolamento

Tifosi di Valentino Rossi in allarme: il Dottore potrebbe essere ancora positivo al coronavirus. Clamoroso colpo di scena a Valencia: la Yamaha ha infatti richiamato nella città spagnola Gerloff, 25enne texano della Superbike, che lo scorso venerdì ha sostituito Valentino Rossi in attesa del risultato del tampone.

Il 9 volte campione del mondo è tornato in pista sabato scorso grazie ad una doppia negatività, ma la chiamata della Yamaha a Gerloff fa insospettire: Valentino Rossi, che si è sottoposto ad un nuovo tampone, è ancora positivo? Potrebbe trattarsi di una falsa positività, ma anche di una falsa negatività precedente. Sembra non finire più l’incubo coronavirus per il pilota Yamaha.

Aggiornamento >>> Ecco come sono andati i fatti: Valentino Rossi è risultato positivo al tampone effettuato due giorni fa in Italia, è stato quindi sottoposto ad un nuovo tampone nelle 24 ore successive ed il risultato è stato negativo ed è quindi potuto partire per Valencia, dove attenderà in isolamento il risultato del terzo tampone effettuato oggi. Intanto sembrano smentite le voci secondo le quali la Yamaha avrebbe richiamato il sostituto Gerloff.