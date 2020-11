Coronavirus, Valentino Rossi doppiamente negativo: il Dottore in gara domenica al Gp d’Europa

Ancora buone notizie per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di MotoGp può finalmente tornare a gareggiare. Dopo la negatività del tampone effettuato ieri, che gli ha permesso di volare subito per Valencia, dove domenica si corre il Gp d’Europa, il Dottore ha superato l’ultimo test.

Il tampone effettuato oggi in Spagna è negativo: Valentino Rossi è quindi guarito dal coronavirus e domenica potrà gareggiare, scendendo in pista già domani per le ultime due sessioni di prove libere e le qualifiche, prendendo il posto di Garrett Gerloff, pilota nominato come suo sostituto e che ha guidato la sua M1 nelle Fp1 ed Fp2 di oggi.