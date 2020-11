Coronavirus, il Presidente della Valle d’Aosta chiede a Speranza la revisione della zona rossa: “Evidenti errori di calcolo”

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, chiede con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, “di rivedere – per evidenti errori di calcolo – la classificazione” della Regione, attualmente in zona rossa. In caso di rigetto, la giunta regionale annuncia che “assumera’ tutte le decisioni giuridiche e politiche conseguenti a difesa dell’ordinamento statutario della Valle d’Aosta”.

Se fosse confermata la classificazione in zona rossa per la Valle d’Aosta “saremmo di fronte – scrive nella lettera il presidente della Regione al ministro della Salute – a una determinazione per noi assolutamente incomprensibile, non soltanto perche’ l’attuale andamento dell’epidemia, alla luce dei dati, risulta nella Regione in netto miglioramento, ma anche e soprattutto perche’ dai report Iss relativi alle settimane dal 9 al 22 novembre 2020 si evince che la Valle d’Aosta si colloca in un livello di rischio o scenario chiaramente inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle ordinanze del 4 e 19 novembre”. “Nel rispetto – prosegue Lavevaz – della leale collaborazione alla quale abbiamo sempre improntato i nostri rapporti, e per evitare spiacevoli contenziosi, confido che la Sua sensibilita’ sapra’ condurre senza indugio ad un esito coerente con quanto sopra esposto e con le vigenti disposizioni. Mi rendo sin d’ora disponibile per ogni eventuale approfondimento congiunto, anche con il supporto e per il tramite dei tecnici regionali competenti”. (