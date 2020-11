Coronavirus, record di morti in Valle d’Aosta: è la Regione più colpita, oggi positivo il 54% dei tamponi effettuati

Undici decessi in 24 ore in Valle d’Aosta a causa del coronavirus (il numero più alto dall’inizio della pandemia). E’ quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi per l’emergenza Covid nella regione alpina. I nuovi casi positivi sono 127 (su 236 persone sottoposte a tampone). I contagiati attuali sono 2.299, di cui 176 ricoverati (15 in terapia intensiva). Il totale dei morti sale a 218 dall’inizio della pandemia (72 nella seconda ondata). I guariti sono a 1.946.

Considerando la popolazione che vive in Valle d’Aosta, appena 125 mila abitanti, questi numeri dimostrano con che proporzione sia di gran lunga la Regione in assoluto più colpita d’Italia dalla pandemia.