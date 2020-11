Coronavirus: in Veneto altri 3.362 casi e 6 decessi, ma rallenta la pressione sugli ospedali

Altra giornata con oltre 3mila nuovi contagi da Coronavirus in Veneto: secondo il Bollettino regionale, si registrano precisamente 3.362 nuovi positivi, che portano il totale a 79.269.

Gli attuali malati sono 50.970.

Da ieri si registrano 6 nuovi decessi, per un totale di 2.574.

Rallenta la pressione ospedaliera, con 57 nuovi ricoveri nei reparti non critici, in totale 1.467, e 6 nelle terapie intensive (193 ricoverati).