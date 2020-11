In Veneto sono stati registrati 3.124 i nuovi casi di Coronavirus e 100 vittime nelle ultime 24 ore: “È la giornata con più morti”, ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. “I ricoverati sono 2.091, -3. Guardate che bel dato, è la prima giornata che ha un segno negativo sui ricoveri“.

Sono 63.071 i positivi e 28.360 i veneti in isolamento, mentre ci sono 15 pazienti in più in terapia intensiva.