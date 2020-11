Coronavirus, ideata a Rimini la vernice anti-Covid: in fase di test il prodotto in grado di ‘uccidere’ il Sars-Cov2

L’emergenza coronavirus colpisce proprio tutti e da tutti i settori arrivano importanti novità legati alla pandemia: innovazioni, cure e tanto altro, come ad esempio vernici. Proprio così! A Rimini un’azienda tutta italiana sta mettendo a punto una vernice anti-Covid: che possa abbattere la carica virale del coronavirus.

L’azienda prduce da anni una linea di pitture fotocatalitiche che hanno la proprietà di abbattere le sostanze inquinanti. Immediato è stato il lavoro dell’azienda dedicato al coronavirus: adesso si sta testando con la collaborazione del Tecnopolo locale dell’Universita’ di Bologna e l’Universita’ di Torino il nuovo prodotto, in grado di uccidere anche il Sars-Cov2.

Il titolare del colorificio ha spiegato che l’applicazione di questa vernice potrebbe essere adottata “principalmente le scuole, gli ambienti sanitari, gli ambienti pubblici come bar e ristoranti, o gli ambienti di lavoro“. Tecnici dell’azienda e ricercatori universitari sono impegnati “nell’attivita’ di ricerca e sviluppo per testare le proprieta’ delle pitture fotocatalitiche affinchè abbiano anche la capacità di abbattere l’epidemia virale sulle superfici e negli ambienti, di igienizzare e sanificare i locali in cui vengono applicate. Stiamo lavorando per ottenere questo risultato. Pensiamo di poterci riuscire. Dobbiamo concludere il progetto entro il 28 febbraio 2021″, ha aggiunto Fabrizio Moretti.