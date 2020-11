Coronavirus, vip privilegiati? Chiambretti non ci sta: “ho letto una dichiarazione deficiente”

L’emergenza coronavirus sta colpendo proprio tutti, anche i vip che non possono ‘salvarsi’ da questo subolo virus in alcun modo. C’è però chi pensa che i personaggi famosi siano in qualche modo agevolati, ma c’è chi non accetta che la gente faccia questi pensieri, come Piero Chiambretti che ha perso la madre proprio a causa del coronavirus.

“Ho letto una dichiarazione che ho definito deficiente che peraltro mi riguardava. C’è un signore, non so chi fosse, che ha fatto l’elenco di tutti i Vip che si sono ammalati negli ultimi mesi e, puntualmente, secondo questo signore sono tutti guariti perché negli ospedali avremmo avuto un’attenzione particolare. Io ho perso mia madre in quattro giorni e posso dire di essere stato trattato come tutti gli altri”, ha affermato durante Tiki Taka.