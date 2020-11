Coronavirus, virologo Pregliasco: “Numeri di oggi spia dei primi effetti delle misure”

Con 22.253 nuovi casi di Covid in Italia “i numeri di oggi sono spia di una qualche azione delle misure già adottate. Vediamo se i segnali si consolidano”. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Cresce la curva dei positivi, meno quella dei malati con sintomi più gravi in ospedale, come emerge anche dalle strutture del nostro gruppo”, aggiunge il virologo che è anche direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, del Gruppo San Donato. “Servono ora strutture sul territorio per gestire i malati che hanno bisogno di cure intermedie”, sottolinea Pregliasco.