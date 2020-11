Coronavirus, visoni infetti e un contagiato anche in Grecia: a breve l’abbattimento degli animali

Visoni contagiati dal coronavirus sono stati trovati anche in due allevamenti nel nord della Grecia, dove uno degli allevatori è risultato positivo al virus, ma il ceppo non è quello mutato come in Danimarca. Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura greco. Sono in corso test sugli altri dipendenti dell’allevamento dove si trovano 2.500 visoni e a breve inizierà l’abbattimento selettivo. La produzione di pelliccia è un settore importante a Kozani e Kastoria, dove si trovano i due allevamenti infetti.