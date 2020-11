Coronavirus, von der Leyen: “Domani contratto con Moderna per 160 milioni di dosi di vaccino”

“Sono felice di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto per assicurare un nuovo vaccino anti-Covid al portafoglio dell’Ue. Il nuovo contratto ci permetterà di assicurare 160 milioni di dosi di vaccino prodotte da Moderna“. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Con il nuovo contratto con Moderna “l’Ue ha costruito il più completo portafoglio di vaccini anti-Covid al mondo. Ciò garantisce all’Ue l’accesso a tutti i migliori vaccini in fase di sviluppo al mondo fino a questo momento. Naturalmente saranno tutti valutati accuratamente dall’Ema e messi in commercio solo se certamente sicuri. La trasparenza in questa situazione è fondamentale e una delle nostre priorità“, ha aggiunto.