Coronavirus, Ricciardi sui medici di famiglia: “in guerra non si discutono le strategie del generale”

L’emergenza coronavirus sta creando particolare confusione in Italia. Il mondo dei medici di famiglia, su cosa possono e devono fare in questo momento così difficile, è uno dei più discussi in questo momento. E proprio su questo è intervenuto oggi Walter Ricciardi: “Non voglio dire che i medici di famiglia devono passare alla dipendenza, ma dico che si deve aprire una discussione seria su quello che i medici di medicina generale possono fare – e ce ne sono tantissimi molto bravi – ma che devono tutti fare perché non è un fatto di personalità, di volontà, ma deve essere un fatto di sistema“, ha affermato al ‘Welfare Italia Forum 2020’, sviluppato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti e in corso online.

“Possibile che un pilastro fondamentale del Servizio sanitario nazionale come i medici di famiglia sia caratterizzato da liberi professionisti convenzionati con il Ssn, soggetti ai tribunali che dicono ciò che si può fare? In una guerra è pensabile che ci sia un generale che dica all’esercito ciò che deve fare e che ogni singolo soldato discuta la strategia che deve perseguire? In guerra il Tar non esiste, ma esistono le pallottole, in questo caso i virus che dilagano“, ha concluso il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid.