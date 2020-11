Coronavirus, Zaia: “O state a casa o ci vediamo davanti alla porta dell’ospedale”

“Noi viviamo nel benessere, ma è possibile che nessuno di questi signori che vanno in giro a far casino pensi che dall’altra parte del fossato c’è l’ospedale che aspetta?“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia, riferendosi agli assembramenti registrati nell’ultimo fine settimana. “Bisogna aver rispetto per la gente che soffre, e sta male, e per gli operatori sanitari che a rischio della vita cercando di portarci fuori da questa situazione“. “Che cosa devono fare i cittadini ? O si va a passeggiare dove non c’è gente, e non c’è rischio assembramenti, o si sta a casa. Altrimenti ci diamo appuntamento davanti alla porta dell’ospedale“.

“Noi il problema ospedaliero lo gestiamo, ma ‘fuori’ devono darci una mano“.

Zaia ha rilanciato l’invito all’uso della mascherina e all’igiene delle mani: “Se tutti lo facessero sempre non staremmo qui a parlare di restrizioni“.