Coronavirus, Zaia: il Veneto “non ha bisogno di arrivare al lockdown”

“Io penso che il Veneto non abbia bisogno di arrivare alla fase del lockdown. Bisogna stare fermi, duri. Non possiamo passare di scaglione e ritrovarci misure semplicemente perché qualcuno non controlla la sua salute“: lo ha affermato Luca Zaia, governatore del Veneto. “Si va ormai per fasce e misure che fanno scattare restrizioni. Ormai spazi per divagazioni sul tema o discrezionalità sono ridotti al minimo. Noi possiamo vincere questa sfida come veneti“.

Il nuovo Dpcm “io non ho ancora visto il testo, c’è stato un annuncio da parte del presidente del Consiglio. Il coprifuoco alle 21? Immagino abbiano pensato di limitare al massimo le movimentazioni in orari extra-lavorativi al di là di quelle garantite, però lasciate che si veda bene il provvedimento. Quanto alle fasce, mi sembra che ci siano delle misure dedicate per fasce, che a noi non sono note. Prova ne sia che abbiamo un incontro oggi. Rispetto a misure ad hoc noi vogliamo essere presenti. Voglio capire bene quale sia l’idea. Noi porteremo le nostre ragioni che non significa essere ottusi oppure ossessionati dal fatto che il Covid non esiste, ma pensiamo che il tema della convivenza e della sostenibilità delle misure sia fondamentale,” ha affermato Zaia in conferenza stampam nella sede della Protezione civile di Marghera.