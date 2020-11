Coronavirus, Zangrillo: “Troppi tamponi non aiutano e terrorizzano: così la gente si riversa negli ospedali”

La zona rossa è “una sconfitta” e poi si fanno troppi tamponi: “non e’ razionale e non aiuta noi medici. Basta mettere terrore o la gente si riversa negli ospedali”. E’ quanto sostenuto dal professor Alberto Zangrillo del San Raffaele alla trasmissione “Iceberg” di Telelombardia. “Io ho sempre cercato di rimanere molto distaccato dai numeri e osservare piu’ da vicino quello che accade. E’ vero che i numeri dei contagi rimangono elevati. Oggi in Lombardia siamo a 8.800 con 41.500 tamponi. Siamo certi che questa numerosita’ risponda a un razionale? Assolutamente no perche’ la tempestivita’ di intervento, la protezione degli anziani, l’adozione di corrette misure sono completamente indipendenti dalla positivita’, dai nuovi positivi”.

“E anche se c’e’ qualche buontempone – ha continuato Zangrillo – anche magari che lavora vicino a me, che sostiene che l’equivalenza tra positivita’ e malattia e’ accertata, be’ vi assicuro di no. La malattia e’ malattia conclamata quando presenta quelle che sono le caratteristiche che purtroppo molti di noi hanno conosciuto, sia come pazienti che come medici”. “In questo momento bisogna dare retta ed apprezzare le persone che ragionano con razionalita’ e che non mettono per forza di cose il terrore perche’ il terrore e’ cattivo consigliere e porta tutta una serie di persone nei nostri ospedali che in larga misura non dovrebbero arrivare. Noi non dobbiamo concentrarci sulla numerosita’ dei nuovi positivi perche’ non facciamo altro che confondere le persone e dare loro la apparenza che in qualche modo siano dei potenziali malati e che possano anche ammalarsi gravemente per cui queste persone arrivano in ospedale”.

Per Zangrillo bisogna “eseguire il tampone quando e’ strettamente necessario. E’ molto piu’ importante stare riparati in casa, cercare di proteggere le persone che per causa nostra potrebbero ammalarsi. Questo e’ un comportamento responsabile, razionale, da nervi saldi”. Per quanto riguarda la Lombardia ‘zona rossa’, “non mi permetto di dare giudizi di ordine politico, faccio delle constatazioni di buonsenso. Allora avere chiuso per me e’ un fallimento perche’ avevamo la possibilita’ di comportarci in modo differente e non arrivare alla chiusura dolorosa che provoca tantissimi danni e non e’ necessario essere medico per capire. Se ci facciamo prendere la mano dai numeri che tutti i giorni ci vengono sciorinati non ne usciremo. Abbiamo gli strumenti per uscirne, l’importante e’ comportarsi da persone adulte e responsabili e non da buffoni. E’ una speranza obiettiva, non e’ la speranza di un folle”.