Cotonella inizia un percorso nella produzione sostenibile: presentata Purity, la collezione raffinata realizzata con cotone organico [GALLERY]

Cotonella mette in gioco la morbidezza del cotone biologico più puro in una linea nata con l’obiettivo di iniziare un percorso virtuoso nella produzione sostenibile. Purity è una collezione raffinata e che fa della semplicità il suo carattere distintivo. L’utilizzo di un tessuto con certificazione “Gots”, un sigillo internazionale che regolamenta e certifica i materiali in cotone organico garantendone la provenienza biologica che esclude la presenza di pesticidi, di metalli pesanti o di trattamenti sbiancanti a base di cloro, ne rappresenta il DNA e la vera essenza. Un materiale sicuro, anallergico, traspirante, del tutto naturale, morbido sulla pelle come una carezza.

Capi raffinati, dal design essenziale, con finiture preziose che garantiscono una vestibilità confortevole, sicura e senza tempo. Con colori classici, bianco, nero e nudo e modelli con performance all day long, la collezione Donna si compone principalmente di Brasiliani, Mini Slip, Slip, Slip Midi, Slip Maxi e Panties per le parti basse. Per i top, due varianti di top con spalla stretta e una canotta a spalla larga. Attraverso l’utilizzo di cotone organico, che riduce il consumo di energia, la Linea Purity rispetta l’ambiente e promuove un concetto semplice ed immediato di sostenibilità.