Cotticelli da Giletti: “non ero io in quell’intervista, non so se mi hanno drogato o altro. Il piano Covid in Calabria c’è e l’ho fatto io”

“Non mi riconosco in quell’intervista. Non so cosa mi sia successo. Sto cercando di capire, con l’aiuto di un medico, se è stato un malore o altre cose. Se mi hanno drogato? Non lo so. Dico solo che non sono stato bene. Non ho sospetti su nessuno, ma non ero lucido e non stavo bene. Dopo l’intervista ho vomitato e non ho chiuso occhio per tutta la notte. In ogni caso il piano Covid l’ho fatto io e in Calabria c’è“. Lo ha detto stasera, intervistato da Massimo Giletti, a ‘Non è l’Arena’ su La7′ Saverio Cotticelli, ex commissario sanità della Calabria, dopo le dimissioni a seguito dell’intervista andata in onda venerdì sera su Rai Tre. “Non ero io, ero una controfigura“, ha affermato.

Nel corso dell’intervista, Cotticelli ha ripercorso tutta la sua attività da commissario denunciando “tante cose strane contro di me negli ultimi tempi, attacchi mediatici violentissimi, quotidiani, che avrebbero ammazzato un elefante. E di questo ho informato il premier Conte, il Ministro Speranza. Io in quell’intervista ho sbagliato, non so perchè, e così il giorno dopo sono andato subito a depositare le dimissioni perchè un uomo quando sbaglia deve pagare. Non volevo farmi cacciare, e mi sono dimesso io per rispetto nei confronti della mia famiglia e di tutti i calabresi”.

“Il piano Covid in Calabria c’è e l’ho fatto io. Abbiamo aumentato i posti letto degli ospedali così come previsto dai protocolli. Negli anni in Calabria – ha aggiunto Cotticelli – ho ripianato il debito di 96 milioni di euro, ma mi hanno accollato un nuovo debito da Catanzaro dov’era commissario Giuseppe Zuccatelli. Io voglio ricordare che io in Calabria ero da solo, avevo solo un sub-commissario, la dott.ssa Maria Crocco, e ho spiegato più volte al Governo che non si può lavorare così, che in Calabria serve altro. Nel Decreto Calabria approvato l’altro giorno, infatti, c’è una struttura di 27 persone oltre il commissario, 2 sub commissari e una struttura di 25 professionisti. Adesso chi è arrivato per sostituirmi, proprio il commissario Giuseppe Zuccatelli, beneficierà della struttura che io avevo chiesto per me. Io non voglio accusare nessuno, ma racconto quello che è successo e sto cercando di capirlo anche io. Vorrei fare una parentesi ricordando Jole Santelli: avevamo un ottimo rapporto, in Calabria abbiamo lavorato insieme con stima reciproca per fronteggiare l’emergenza. Avevamo ottenuto risultati importanti. Sono sicuro che se ci fosse lei ancora in vita, tutto questo non sarebbe successo“.

“Sì, io sono stato nominato dal Movimento 5 Stelle. Nel 2018 mi aveva chiamato il Ministro Giulia Grillo“, ha detto ancora Cotticelli rispondendo a Giletti.

Il nuovo commissario alla sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, è invece un uomo di LeU, Liberi e Uguali, il partito del Ministro alla Salute Roberto Speranza e di Pierluigi Bersani, con cui Zuccatelli ha un’amicizia di vecchia data. Zuccatelli nel 2018 era persino candidato alla Camera con LeU, ma non è stato eletto. A fine maggio diceva: “la mascherina non serve a un cazzo, per prendersi il virus bisogna pomiciare“.