Covid, l’appello di Giulia: “Le mie condizioni sono gravi, ho bisogno di plasma, aiutatemi”

“Nonostante tutte le cure e la ventilazione artificiale la mia situazione resta grave e ho bisogno di iniziare al piu’ presto con le infusioni di plasma, è l’unica soluzione per poter guarire. Stanno facendo tutto il possibile per curarmi e per limitare i danni permanenti ai polmoni, ma ho bisogno di una azione combinata per poter guarire. Vi supplico andate a donare il plasma“. E’ l’appello di Giulia, trentenne di Taranto affetta da Covid e ricoverata da una decina di giorni nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Moscati di Taranto. Il quadro clinico è complicato dal fatto che la ragazza soffre di asma. In un post su Facebook scrive: “Aiutatemi ad uscirne e a tornare dalla mia famiglia. Andate a donare, vi supplico”. Invito rilanciato anche da suo zio attraverso il social network, che ha ottenuto centinaia di condivisioni. “So che gia’ molti stanno chiamando i numeri 0994585874 – 0994585875 per donare il plasma iperimmune, ma – sottolinea – bisogna trovare anche la compatibilita’ con Giulia. Vi scongiuro, continuate a condividere questo appello”.