“Alcuni indicatori stanno migliorando in Piemonte ma la situazione è ancora molto complessa, tant’è che, come previsto dalla definizione nazionale del metodo di indicatori, il trend deve essere stabilizzato per almeno 15 giorni per poter uscire dalla zona rossa. Speriamo che questo trend possa proseguire. Se tutto si conferma per fine mese si dovrebbe poter rientrare in zona arancione“: lo ha affermato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a Rai News.