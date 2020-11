Covid, Berlusconi: “E’ una malattia subdola ma si può sconfiggere, gli italiani non devono avere paura”

”Per quanto cattiva, questa è una malattia che si può sconfiggere. Non perdete mai la speranza…”. In collegamento telefonico con il ‘Maurizio Costanzo show’, Silvio Berlusconi lancia un appello a chi è stato contagiato dal Covid come lui. “Sto meglio. Le ultime conseguenze del Covid, dolori diffusi e una grande stanchezza, a poco a poco se ne vanno. E’ un’esperienza che non auguro a nessuno. I primi tre giorni in ospedale sono stati molto duri. In certi momenti ho avuto anche paura”. A malati e familiari di malati, ha aggiunto “vorrei dire ‘Non lasciatevi prendere dalla paura e dalla disperazione”.