Covid, Boccia: “Non ci sarà nessun lockdown ma sono probabili altre restrizioni a novembre”

“Non esiste questa data del 15 novembre” per un eventuale lockdown. Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di ‘Cartabianca’, su Rai3. “Non è solo la curva dei contagi che dobbiamo guardare, dobbiamo soprattutto chiederci se le reti sanitarie reggono”, aggiunge. ‘‘Domani non succederà nulla. Il monitoraggio è in corso, domani riparte quello settimanale come concordato con la Conferenza Stato-Regioni”, precisa Boccia rispondendo a chi gli chiedeva se domani bisognerà aspettarsi qualche cambio di fascia o zona per alcune Regioni. “Escludo che si possa fare un lockdown di marzo e aprile, quello che non escludo è che a novembre possano esserci misure più restrittive”, ha concluso.