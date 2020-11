Covid, De Luca: “L’Italia divisa in zone è stata una scelta scriteriata, il governo ha perso due mesi”

“Noi Regione Campania eravamo per chiudere tutto a ottobre, il Governo ha deciso di fare iniziative progressive e di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata che ha fatto perdere perlomeno 2 mesi preziosi nel corso dei quali abbiamo avuto un incremento drammatico dei contagi e anche dei decessi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, definendo la divisione in zone dell’Italia “una scelta scriteriata” che ha portato a una “moltiplicazione di conflitti fra territori e categorie economiche. Una situazione caotica derivante dalla scelta fatta dal Governo che noi non abbiamo condiviso“.