Covid, De Luca non vuole l’Esercito: “In Campania non ci sarà ospedale da campo”

“Si sta diffondendo la notizia che l’Esercito verra’ a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verra’ in Campania. L’unica nostra richiesta e’ da tempo l’invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto e’ sciacallaggio“. Lo afferma in un post sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un post che inizia con la frase: “Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanita’ della Campania”.