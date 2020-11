Covid, De Luca: “Dobbiamo avere comportamenti rigorosi o andiamo in zona strarossa”

“I dati che abbiamo oggi in Campania ci devono preoccupare e nessuno pensi di festeggiare, non c’è niente da festeggiare. Dobbiamo essere ancora più rigorosi. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché altrimenti andiamo non in zona rossa, ma in zona strarossa se non facciamo tutti quanti insieme un grande sforzo unitario collettivo per contenere il contagio con comportamenti responsabili“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Faccio un appello ai sindaci, intanto dei comuni più grandi – ha aggiunto De Luca – perché riducano del 50% la mobilità, mettano in piedi piani di controllo, chiedo anche alle forze dell’ordine di essere rigorosi nel perseguire chi non indossa le mascherine e controllare che dopo le 22 non ci sia un’anima viva in giro, soprattutto nei fine settimana. Possiamo chiedere un sacrificio che non mi pare enorme per un mese: non andiamo a passeggio quando è inutile, e possiamo chiedere a tutti di indossare sempre le mascherine. Ridurre gli assembramenti e la mobilità inutile e indossare sempre le mascherine“.