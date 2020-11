Covid, Di Maio: “Da questa ‘bestia’ si guarisce, dobbiamo essere forti”

Dalla ‘bestia’ del coronavirus si guarisce, “dobbiamo essere forti, lo sconfiggeremo“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook, sottolineando che “per nessuno di noi è facile affrontare questa pandemia: sin dall’inizio ci siamo ritrovati a combattere contro un nemico invisibile, che ci ha fatto tanto male”. “Ogni giorno il bollettino covid ci consegna dei dati duri, a volte difficili da accettare – ammette – Ma le vittime sono vere, ed è sofferenza pura. Solo oggi sono morte oltre 700 persone a causa di questo maledetto virus, dall’inizio della pandemia le vittime sono più di 47mila. C’è un dato, però, che molto spesso passa in secondo piano ed è quello delle persone guarite. Sì, perché da questa bestia, il covid, per fortuna si guarisce. Su 1 milione e 200mila casi, ad oggi sono guarite 480mila persone”.

“Ho parlato con alcune di loro, mi hanno raccontato la loro storia. Questo terribile virus gli ha cambiato la vita – scrive il ministro – Sapete cosa mi hanno detto? Che oggi, dopo questa esperienza, dopo aver avuto paura di morire, hanno capito veramente che la vita è un bene prezioso e che la salute va tutelata ad ogni costo. Questo è un messaggio che dobbiamo ben custodire dentro di noi, dobbiamo capire quanto sia importante il valore della nostra vita. E dobbiamo pensarlo ogni volta che stiamo per infrangere una misura anti covid. Dobbiamo essere forti. Mando un grosso abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno lottando contro il covid e alle loro famiglie. È dura, ma lo sconfiggeremo”.