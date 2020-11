Covid: dopo la chiusura la Catalogna riapre bar, ristoranti e cinema

Im Catalogna riaprono bar, ristoranti e cinema da lunedì prossimo, come parte di un piano per alleggerire le misure restrittive anti-Covid. La regione a forte vocazione turistica nel nord-est della Spagna ha chiuso i suoi bar e ristoranti il 16 ottobre per frenare la pandemia, stabilendo anche un coprifuoco e una chiusura parziale del suo territorio. La Giunta regionale autorizzerà inoltre da lunedì la riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 21.30, con capacità di accoglienza limitate al 30% al chiuso. Anche cinema, teatri e sale di spettacolo potranno riaprire con un tasso di occupazione massimo del 50%. Ma il coprifuoco e la chiusura parziale della regione rimarranno in vigore. Sarà vietato entrare o uscire dalla Catalogna senza un motivo giustificato. “Siamo riusciti a cambiare le dinamiche della pandemia senza dover ricorrere a un contenimento rigoroso come (quello imposto) la scorsa primavera”, ha spiegato il vicepresidente del governo regionale Pere Aragone’s. Come nel resto della Spagna, in emergenza sanitaria dalla fine di ottobre, l’incidenza del virus e’ in calo in Catalogna, che ha adottato severe misure di prevenzione duramente criticate dagli attori economici locali. La Spagna resta uno dei paesi piu’ colpiti dalla pandemia nell’Unione Europea.