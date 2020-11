Covid Firenze, al cimitero di Trespiano cremazioni anche di notte: “troppe vittime di Covid”

Il cimitero di Trespiano a Firenze ha ripreso a cremare corpi anche di notte, visto che le vittime da Covid sono in costante aumento. La notizia è riportata oggi dal “Corriere Fiorentino“. “Abbiamo deciso di allungare l’orario – ha spiegato Giacomo Rossi, uno dei responsabili – A condizioni normali facciamo 12-14 cremazioni al giorno, adesso siamo sulle 28, motivo per cui lavoriamo fino alle 2 di notte. Nonostante i numeri alti riusciamo a portare a termine le cremazioni in 24 ore“. Per la struttura è come se fosse un ritorno allo scorso mese di aprile, quando venivano portate dai camion militari tante salme provenienti soprattutto da Bergamo. “Siamo tornati ad una situazione simile – ha aggiunto Rossi – ma con una grande differenza: ad aprile le vittime erano del Nord Italia, adesso sono tutte nostre. Nelle ultime 48 ore abbiamo assistito a un aumento, siamo tornati ad essere pieni”.