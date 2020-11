Covid, firmata l’ordinanza: l’Abruzzo sarà in zona rossa dal 18 novembre

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n.102 ‘Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19‘ che, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restando le misure previste nel Dpcm del 3 novembre“, prevede che “le misure di cui all’articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in tutto il territorio della regione Abruzzo”. L’ordinanza e’ in vigore da mercoledi’ 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020, “salvo diverso provvedimento“. Di fatto, l’Abruzzo, con ordinanza regionale, introduce su tutto il territorio, da mercoledi’, le misure previste dal Governo per le cosiddette ‘zone rosse’.