Covid, focolaio in un centro disabili a Bologna: ci sono più di 30 positivi

Nuovo focolaio COVID a Bologna, questa volta in una struttura per disabili. Si tratta di Casa Rodari, accreditata con la Regione e gestita dalla cooperativa Cadiai. A segnalare il caso sono i sindacati Sgb e Usb. Sarebbero piu’ di 30 i positivi, tra cui 17 operatori (su 25) e quasi tutti gli ospiti (in tutto una ventina). Tra l’altro, denuncia Sgb, “abbiamo notizia che, al di fuori di ogni logica di prevenzione e di buonsenso, i responsabili della cooperativa starebbero dando indicazioni ai lavoratori, tutti asintomatici, di continuare a lavorare in quanto l’Ausl di Bologna e la Regione darebbero queste indicazioni”. Il sindacato di base chiede dunque che i lavoratori positivi “siano subito lasciati in isolamento in malattia o infortunio, che i lavoratori negativi siano messi in quarantena e in isolamento con permanenza domiciliare per stretto contatto con caso confermato di COVID e con mantenimento del 100% del salario“. Sgb chiede anche “l’immediata requisizione della struttura da parte della Regione, prendendone la gestione diretta e fornendo immediatamente personale sufficiente per assistere i 20 ospiti, invece che sperperare denaro pubblico attraverso l’accreditamento mettendo a rischio l’incolumita’ delle persone”. Allo stesso tempo, Usb invita la Cadiai a “convocare urgentemente il Comitato aziendale di monitoraggio”. Inoltre, il sindacato di base sollecita Ausl, Comune di Bologna e Regione ad “attivarsi immediatamente, oltre che per fare chiarezza sulle cause dell’insorgenza di questo focolaio, per mettere nelle migliori condizioni di sicurezza la struttura, gli utenti, gli operatori e le loro famiglie“.

Secondo Sgb, si tratta di una “condizione molto preoccupante che non puo’ che essere frutto della mancanza di tracciamento. È evidente la mancanza di prevenzione e tracciabilita’ che purtroppo non riguarda solo questo servizio. La bussola della tracciabilita’, della prevenzione e della tutela sanitaria e’ stata completamente persa, a scapito dei lavoratori, dell’utenza e dell’intera cittadinanza“.