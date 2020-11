Covid, il governatore Zaia: “Io il vaccino lo faccio, sarà come un passaporto sanitario”

Il vaccino “personalmente io lo faccio, poco ma sicuro, ma alla volta di gennaio avremo su piazza almeno sei vaccini differenti. Non è obbligatorio, quindi dico ai no-vax di stare tranquilli ma di lasciate la libertà a chi vuole farlo di farselo senza avere i loro commenti. Immaginate il mondo con il vaccino: io penso che avremo un passaporto sanitario. Oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino“: lo ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa, in riferimento alle dichiarazioni del professor Crisanti che ieri ha affermato di non volersi sottoporre a vaccinazione a gennaio.