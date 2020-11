Covid, anche in Grecia trovato il virus in due allevamenti di visoni: positivo anche l’allevatore

Ancora Covid tra i visoni. In due allevamenti di visoni nel nord della Grecia sono state trovate tracce di coronavirus. Lo ha annunciato un funzionario del ministero dell’agricoltura precisando che il ceppo trovato non è quello mutato presente negli allevamenti in Danimarca. Lo riporta il Guardian. Positivo al Covid-19 anche l’allevatore di una delle due fattorie, dove nei prossimi giorni devono essere abbattuti 2.500 visoni. Nell’area di Kozani e Kastoria, dove si trovano i due allevamenti, la produzione di pellicce e’ un’industria molto importante che genera un export di circa 60-70 milioni l’anno.