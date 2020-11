Covid, Guerini: “Le Forze Armate disponibili a distribuire il vaccino”

“Abbiamo dato la nostra disponibilita’ al commissario Arcuri a collaborare anche per la distribuzione e per la somministrazione del vaccino”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, ministro della difesa, ospite di “Tg2 Post” su Rai2. “Credo che il contributo delle forze armate si muovera’ in linea con quello fatto finora”, ha affermato spiegando che “le forze armate sono a disposizione per la loro capacita’ logistica, di prontezza, di possibilita’ di impiego e lo faranno anche in questa fase di emergenza“. Guerini ha ringraziato “le forze armate perche’ il merito e’ degli uomini e donne in divisa per il lavoro che hanno svolto dall’inizio di questa pandemia. Non hanno mai cessato nel loro lavoro in molteplici attivita'”. “Sono stati impegnati – ha detto – circa 30 mila uomini delle forze armate, tanti medici e infermieri militari, tanti assetti per il trasporto in biocontenimento di nostri concittadini”.

Per il ministro le forze armate sono “trasversalmente apprezzate dai cittadini italiani per il lavoro che fanno”, c’e’ “grande attenzione e apprezzamento da parte della popolazione” e “fiducia dei cittadini verso il lavoro che svolgono anche nell’attivita’ di controllo del territorio”.