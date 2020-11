Covid, il 20% dei guariti continua a produrre anticorpi

La diminuzione degli anticorpi utili a combattere il virus Sars-Cov-2 non è una regola per tutti i guariti. Come appurato da un nuovo studio condotto dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital, in un gruppo di pazienti la loro produzione e’ durata per diversi mesi dopo la loro guarigione. Queste persone, il cui numero corrisponde a circa il 20% del campione analizzato, hanno avuto un decorso piu’ breve dei sintomi. Secondo gli studiosi, chi si riprende in breve tempo dal Covid-19 potrebbe avere una risposta immunitaria piu’ efficace e duratura al virus. “Abbiamo trovato un sottoinsieme di persone che guariscono rapidamente, mantenendo i livelli di anticorpi specifici del virus dopo il Covid-19. Il tipo di risposta immunitaria che stiamo vedendo in questi individui e’ un po’ come l’investimento in una polizza assicurativa: e’ il modo in cui il sistema immunitario aggiunge un potenziale livello di protezione contro futuri incontri con il virus“, ha detto Duane Wesemann, immunologo e medico del Brigham e docente associato alla Harvard Medical School. Nella ricerca sono state analizzate 92 persone che si erano riprese dal Covid tra marzo e giugno 2020. Sono stati studiati gli anticorpi, inclusa l’immunoglobulina-G (IgG). I ricercatori hanno diviso i 92 in due gruppi: quelli che mantenevano i livelli di IgG specifici del virus per diverse settimane e quelli che li perdevano. Gli studiosi hanno scoperto che i livelli di IgG contro il virus tendevano a diminuire sostanzialmente nella maggior parte degli individui, nel corso di tre o quattro mesi. Tuttavia, in circa il 20% delle persone, la produzione di anticorpi e’ rimasta stabile o aumentata nello stesso periodo di tempo. Lo studio e’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Cell.