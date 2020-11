Covid, Locatelli: “I vaccini funzioneranno, sono sconcertanti le dichiarazioni dei colleghi”

“Oggi si sono lette delle affermazioni attribuite ai colleghi che non esito a dire sconcertanti. I profili di sicurezza dei vaccini seguiranno e hanno seguito tutta una serie di step ineludibili e garantiti dalle agenzie regolatorie più importanti, dall’Ema per l’Europa. In un Paese che già di per sé ha qualche perplessità, dubbio o addirittura ostilità sulle strategie vaccinali, è bene prendersi la responsabilità delle affermazioni mediatiche“. Lo ha precisato Franco Locatelli, presidente dell’Consiglio superiore di sanità (Css), durante la conferenza stampa al ministero della Salute sul report settimanale del monitoraggio della Cabina di regia Covid-19. “Tutti i vaccini che saranno resi disponibili in Italia hanno caratteristiche di sicurezza corrispondenti alla tutela dell’individuo“, ha aggiunto.

“Questo Natale dovremo essere responsabili. Non sarà un Natale come tutti gli altri: su questo dobbiamo essere estremamente chiari. Niente eccezioni – come è stato fatto questa estate – o vanificheremo tutti i sacrifici fatti finora“, ha sottolineato Locatelli.