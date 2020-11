Covid, Marche: dal 4 novembre al 4 dicembre incluso DaD al 100% nelle Università

Per la regione Marche dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, è stata stabilita la didattica a distanza al 100% nelle Universita’ e per la formazione professionale, 50% di capienza consentita nei mezzi del Trasporto pubblico locale; mentre il ritiro dei tesserini di caccia, in scadenza in questi giorni, si potra’ fare on line. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli che aveva gia’ disposto, da domani 3 novembre, la didattica a distanza al 100%, salvo bisogni educativi speciali, per le scuole superiori. “L’obiettivo – spiega – e’ rafforzare le misure di contenimento gia’ prese. Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i parametri previsti dall’Iss, – aggiunge – ma non possiamo permettere che si alzi l’indice di rischio. Monitoriamo ora per ora la situazione e non e’ escluso che nei prossimi giorni si interverra’ ulteriormente”.