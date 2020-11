Covid, medico: “Gli italiani non voglio vaccinarsi? E’ il risultato della politica del terrore, sospettano che ci sia qualcosa dietro”

Secondo un sondaggio Ipsos, un sesto degli italiani non vuole vaccinarsi contro Covid-19: il dato non ha stupito Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, membro dell’associazione “L’Eretico“.

All’Adnkronos Salute ha spiegato: “E’ il risultato della continua politica del terrore di questi mesi. Le persone hanno il sospetto che le cose non stiano come vengono raccontate, pensano che dietro questa pandemia ci sia qualcosa di più e il vaccino anti–Covid ne fa le spese“.

Secondo Bacco “i continui annunci sul vaccino, che si susseguono fin da marzo, non hanno aiutato. Inoltre io sono convinto che, al di là degli annunci, un prodotto stabile ed efficace contro un virus a Rna non uscirà mai. I virus a Rna, come ci ha mostrato chiaramente la storia dell’Hiv, sono complicati da battere attraverso un vaccino. Cosa ben diversa ad esempio dai virus a Dna come il morbillo, più stabili“. Per Bacco a complicare le cose, nel caso di Sars-CoV-2, “sono le numerose mutazioni, certo non tutte rilevanti per il vaccino ma, come ho detto, numerose. Io sono convinto che un vaccino efficace e stabile non arriverà. E di certo quelli che usciranno finiranno sotto la lente dei laboratori indipendenti”. Insomma, “il vaccino non sarà la panacea“.