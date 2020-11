Covid, Napoli: a Procida chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco di Procida (Na) ha appena firmato una nuova ordinanza nella quale dispone, “con decorrenza immediata e fino ore 23,59 del 29 novembre, in via precauzionale e temporanea al fine di contenere la diffusione del contagio da covid-19, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado”. Restano comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. Nell’ordinanza si prevede anche “il divieto di accesso sul territorio comunale e il divieto di svolgimento sul territorio comunale agli esercenti le attività di vendita ambulante, vendita porta a porta, procacciatori d’affari, con esclusione dei servizi di consegna a domicilio”. Ed ancora, “il divieto su tutto il territorio comunale del volantinaggio. E’ fatto divieto ai minori di 18 anni, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore o un altro adulto familiare (o adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura)”.