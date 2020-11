Covid, Nature: la corsa al vaccino preoccupa la scienza

Questa corsa al vaccino anti Covid-19 preoccupa il mondo scientifico e il timore è che la procedura di Approvazione all’uso in emergenza (Eua) che l’ente americano per il controllo sui farmaci Fda (Food and Drug Administration) si prepara a esaminare il prossimo 10 dicembre possa compromettere i risultati degli studi clinici in corso. Il 10 dicembre, scrive la rivista Nature sul suo sito, la Fda prevede di esaminare la richiesta presentata il 20 novembre per il vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech, mentre Moderna potrebbe presentare la richiesta nei prossimi giorni. L’autorizzazione in emergenza si chiede quando la meta’ dei partecipanti alla sperimentazione sono stati seguiti per due mesi dopo avere ricevuto l’ultima dose del vaccino.

La preoccupazione che questa procedura possa ripercuotersi negativamente sulla qualita’ dei dati deriva dal fatto che, una volta ottenuta l’approvazione di un vaccino, le aziende produttrici sono chiamate a vaccinare tutti i partecipanti che hanno avuto il placebo, come quelli relativi alla sicurezza, alla durata della protezione e alla verifica se il vaccino previene l’infezione o solo l’insorgere della malattia.