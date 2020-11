Covid, Pfizer e BioNTech annunciano: “Vaccino efficace al 95% e senza effetti collaterali gravi, presto l’autorizzazione”

Il vaccino anti–Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è risultato efficace al 95%, quindi ancora di più di quello della concorrente Moderna, efficace al 94,5%: lo hanno comunicato le due aziende, illustrando i risultati del completamento della Fase 3 dei test, dalla quale emerge quindi un’efficacia superiore a quella del 90% segnalata in precedenza.

Pfizer e BioNTech hanno comunicato che la richiesta di autorizzazione alla Food and Drugs Administration USA sarà depositata “a giorni“.

In una nota le due aziende fanno sapere che tra i 41.135 adulti che hanno ricevuto le due dosi nessuno ha avuto effetti collaterali di rilievo. Le reazioni avverse più comuni sono state spossatezza nel 3,7% dei partecipanti al test e mal di testa in un altro 2%.

“I risultati dello studio segnano un importante passo in questo storico viaggio di otto mesi alla ricerca di un vaccino capace di porre fine a questa devastante pandemia“, ha dichiarato il presidente di Pfizer, Albert Bourla, “con centinaia di migliaia di persone infettate ogni giorno, è urgente fornire al mondo un vaccino sicuro ed efficace“.

Pfizer prevede di produrre 50 milioni di dosi quest’anno e 1,3 miliardi di dosi nel 2021 nei propri centri in Missouri, Michigan, Massachusetts e Belgio.

Il vaccino deve essere conservato a una temperatura di 94°F (34,4°C) sotto zero, una vera sfida per una distribuzione efficace.

Bourla, in un evento online organizzato ieri dal New York Times, si è perà detto “molto fiducioso sull’efficacia della catena del freddo” approntata dall’azienda per “spedirlo dappertutto“, anche in aree remote. “Abbiamo sviluppato scatole criotermiche con un sensore Gps e un termometro interni che ci permettono di sapere in qualsiasi momento dove si trovano le scatole, che possono contenere fino a 5 mila dosi, e se la temperatura sia corretta“, “queste scatole possono essere spedite ovunque con qualsiasi mezzo, via terra, in aereo o per nave“.